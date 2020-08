Objavljena prognoza do kraja augusta: Bit će i obilnih padavina

Kako navode, početak ove sedmice obilježit će nestabilno vrijeme.

Pljuskovi s grmljavinom prognoziraju se u Bosni i dijelom na sjeveru Hercegovine, a obilnije padavine izgledne su u utorak na sjeveru Bosne.

Stabilnije vrijeme očekuje se od 19. do 22. augusta, dok se kratkotrajno pogoršanje prognozira za 23. i 24. sa obilnijim pljuskovima na sjeveru zemlje.

Duži stabilniji period očekuje se od 25. do kraja mjeseca augusta.

“Od 17. do 31. augusta jutarnje temperature prognoziraju se od 12 do 17 stepeni u Bosni, te od 14 do 19 stepeni u Hercegovini. Dnevne temperature u Bosni između 22 i 27, u Hercegovini od 26 do 31 °C”, navode iz FHMZ, prenosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari