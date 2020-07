Facebook pokreće program provjere činjenica u Bosni i Hercegovini

Facebook je danas najavio pokretanje programa provjere činjenica u Bosni i Hercegovini, koji će realizirati u saradnji s platformom Raskrinkavanje i Agence France Presse (AFP). Isti program danas je lansiran i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, dok će se u Hrvatskoj proširiti već postojeći program.

Saradnja funkcionira tako da vijest, koju je fact-checker prethodno ocijenio netačnom, Facebook prikaže znatno niže u News Feedu nego što bi inače bila. Na taj način lažne vijesti i dezinformacije dopiru do manjeg broja ljudi. Stranice i domene koje nastavljaju dijeliti netačne vijesti također će vidjeti da se njihov doseg smanjio te da im je ukinuta mogućnost ostvarivanja zarade i oglašavanja. Ukoliko je određeni post okarakterisan kao netačan, Facebook će upozoriti svoje korisnike/ce koji ga žele pogledati ili podijeliti.

„Sretni smo što smo s našim partnerima, platformom Raskrinkavanje i AFP, pokrenuli program za provjeru činjenica u Bosni i Hercegovini. Borba protiv lažnih vijesti je odgovornost koju shvatamo ozbiljno. Upravo zbog toga svakodnevno radimo na tome da nađemo načine da zaustavimo širenje dezinformacija na našoj platformi,” rekla je rekla je Sophie Eyears, strateška partnerica i menadžerica razvoja u Facebooku.

Program je usklađen s Facebookovim smjernicama za poboljšanje kvalitete i istinitosti priča u News Feedu, pri čemu se uklanjaju računi i sadržaji koji krše Standarde zajednice ili pravila oglašavanja, smanjuje se distribucija lažnih vijesti i neautentičnog sadržaja poput clickbaita te korisnici imaju priliku pronaći više informacija o izvoru objavljenog članka i bolje procijeniti vjerodostojnost objavljenog sadržaja.

„Drago nam je da je do ovog partnerstva došlo u ovom kritičnom trenutku kada se borimo s navalom dezinformacija povezanih s COVID-19, a za nekoliko mjeseci nas očekuju i lokalni izbori. Učešće u programu 3PFC pomoći će nam da dosegnemo veći broj ljudi koji su bili izloženi dezinformacijama. Uvjereni smo da ćemo tako pomoći građanima/kama Bosne i Hercegovine da brže i efikasnije dođu do činjenica,” poručio je Emir Zulejhić, urednik platforme Raskrinkavanje.

Facebook trenutno ima više od 70 partnera koji provjeravaju sadržaj na više od 50 jezika širom svijeta i konstantno ulaže napore da iznađe načine za dodatno poboljšanje provjere plasiranih informacija.

