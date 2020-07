Narednih dana temperature i veće od 40 stepeni Celzijusa

Na vrijeme u Bosni i Hercegovini utjecat će polje povišenog zračnog pritiska, koje će usloviti stabilnije vremenske prilike sa dosta sunčanih sati, javlja Anadolu Agency (AA).

Topao zrak sa juga pritjecat će tokom sedmice, tako da će temperature zraka dosezati i iznad 40 stepeni Celzijusa.

U drugom dijelu sedmice uz jači razvoj oblaka mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi na zapadu i sjeveru naše zemlje.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 13 do 18, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 30 i 36, u Hercegovini do 41 stepen Celzijusa.

Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zaboda prema raspoloživim prognostičkim materijalima, naredne sedmice (od 3. do 10. augusta) na prostoru naše zemlje atmosfera neće biti potpuno stabilna.

Tokom dana, uz duža sunčana razdoblja mogući su i kraći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Više sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje. Maksimalne temperature zraka znatno niže u odnosu na prethodnu sedmicu.

Minimalne temperature zraka varirat će između 13 i 18 u Bosni, do 22 stepena Celzijusa u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 25 i 30 u Bosni, a na jugu Hercegovine do 33 stepena Celzijusa.

