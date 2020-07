Prognoza vremena za vikend neće vam se svidjeti

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, tokom naredna tri dana u BiH bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

U petak u Bosni pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini umjereno oblačno. Pretežno oblačno na sjeveru Hercegovine gdje su povremeno mogući pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu od 31 do 35 stepeni, prenosi “Fokus“.

U subotu se očekuje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom Bosni, a u Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, na jugu BiH do 31 stepen.

U nedjelju, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

