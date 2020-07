Širom Bosne su izgledni pljuskovi i grmljavina,a u Hercegovini pretežno sunčano

U Bosni danas nestabilno vrijeme. Širom Bosne su izgledni pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima pljuskovi su moguću u sjevernim područjima Hercegovine.Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje od 32 do 37 stepeni, prognoziraju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Nestabilno vrijeme, praćeno povremenim pljuskovima, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Pri tome će mjestimični pad temperatura, ipak malo ublažiti negativni uticaj pogoršanja. Opća slika bit će ljepša na jugu.Sutra u Bosni pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Pretežno oblačno na sjeveru Hercegovine gdje su povremeno mogući pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 23 stepena,piše Avaz

Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na jugu zemlje od 31 do 35 stepeni.

U subotu nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine su uglavnom Bosni, a u Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21°stepen. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.

