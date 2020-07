Profesor iz regije odredio tačan dan kada će se završiti drugi val u BiH

“Moj petočlani tim sastavljen od matematičara i programera prati na dnevnom nivou stanje u svih 216 država. Koristimo Gausovu krivulju (matematički model se bazira na radu čuvenog njemačkog matematičara i fizičara Johana Karla Fridriha Gausa koja se pomjera na dnevnom nivou. Metodologija je jedinstvena, a bazira se na višestrukim valovima”, rekao je Kočović.

Kako napominje, metodologija je potpuno domaća, skoro svakog dana se aktualiziraju podaci, objavljuju rezultati za sve zemlje sa preko 50.000 zaraženih…, prenosi Radiosarajevo.ba.

“Mi smo za Srbiju koristili podatke MInistarstva zdravlja i “Batuta”, a za ostatak svijeta WHO (Svjetska zdravstvena organizacija). Tako smo došli do zaključka da će prvi val koji je počeo 6. ožujka biti gotov 26. svibnja. Šta je tu cijeli trik – Gausova krivulja ne predviđa nulu, Gausova kriva za svaku zemlju predviđa “škart”, jedan na milijun, jer se koristi u industriji. Jedan na milijun će biti u opticaju, na sedam milijuna, sedmero ljudi će u principu biti zaraženo, može biti i 20. Onda se dogodilo da smo se mi približili brojci, imali smo 18 slučajeva 29. svibnja. A onda je odjedanput to sve eksplodiralo”, objasnio je ranije za TV Prva profesor Kočović.

Dakle, ako je vjerovati matematici i profesoru Kočoviću, u prvih deset dana rujna konačno bismo mogli odahnuti.

