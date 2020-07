Objavljena prognoza za tri naredna dana: Bez kiše, uz ugodne temperature

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u ponedjeljak, 13. jula, će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinam i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

U utorak, 14. jula, umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

U srijedu, 15. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni, prenosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari