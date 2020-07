U Bosni i Hercegovini COVID-19 ima najmanje 144 djece

On je naveo da je zaraženo 69 djece dobi do četiri godine i 75 uzrasta od pet do 15 godina.

Mirošljević je za RTRS rekao da je njihovo zdravstveno stanje dobro, te da trenutno na Klinici za dječije bolesti nije hospitalizovano nijedno dijete zaraženo virusom korona.

On je naveo da djeca inače imaju lake kliničke slike, ali da se uvijek postavlja pitanje koliko su ona rezervoar infekcije i kako mogu da prenose virus na druge osobe, prenosi “Srna”.

Mirošljević je istakao da podaci o broju zaražene djece u RS nisu zabrinjavajući jer je zaraženo malo više od dva posto, što je u skladu sa procentom na globalnom nivou.

On je ocijenio da je razlog za povećanje broja zaraženih popuštanje mjera i discipline, navodeći da je najveći broj zaražene djece uzrasta do godinu dana.

“Posljednja tri pacijenta u RS su bebe do mjesec dana, što govori da su se zarazili od roditelja koji su unijeli virus u porodicu”, naveo je Mirošljević.

On je naveo da su simptomi virusa korona kod 60 posto zaražene djece povišena tjelesna temperatura, kašalj i glavobolja, dodajući da su mogući i mučnina i proliv.

