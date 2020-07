Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana

U jutarnjim satima i prijepodne, ponegdje u Bosni, se očekuje kiša ili kratkotrajni pljusak. Poslijepodne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna do 27 stepeni.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 30 stepeni,piše Slobodnabosna

U četvrtak sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna do 33 stepena.

U petak sunčano vrijeme, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 25 do 33 stepena Celzijusa.

Facebook komentari