Večeras stiže hladni talas s pljuskovima: Objavljena prognoza do srijede

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 8 stepeni, Bugojno i Jajce 14, Ivan Sedlo 15, Drvar 16, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sokolac i Srebrenica 17, Livno, Sarajevo, Zenica i Zvornik 18, Banja Luka i Tuzla 19, Doboj 20, Bijeljina 22, Gradačac i Grude 23, Široki Brijeg 24, Neum, Stolac i Trebinje 25, Mostar 26 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas nešto više oblaka u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima. Tokom dana, u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na jugoistoku Bosne i istoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu nešto više oblaka prije podne. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Stabilizacija vremena ugodno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Opšta slika će biti ljepša u Hercegovini i na zapadu, dok će u unutrašnjosti, povremena naoblaka, uzrokovati manje probleme osjetljivim osobama. Moguće su slabije reakcije na promjenu u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije.

Objavljena je prognoza i za naredne dane:

7. 7.2020 (Utorak)., u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana ponegdje u Bosni se očekuje kiša. Poslije podne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu od 22 do 27 stepeni.

8. 7.2020 (Srijeda)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.

9. 7.2020 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

