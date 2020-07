Upozorenje za nevrijeme u BiH: Ne dozvolite da vas zavara vrućina

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica i Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Bugojno i Srebrenica 17, Jajce, Sarajevo i Zenica 18, Bihać i Sanski Most 19, Drvar, Livno, Tuzla i Zvornik 20, Banja Luka i Prijedor 21, Doboj 22, Gradačac, Grude i Trebinje 23, Bijeljina, Mostar, Široki Brijeg i Stolac 24, Neum 26 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u jutarnjim satima na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U ostaku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni i na sjeveru Hercegovine može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu od 30 do 36 stepeni.

U Sarajevu, jutro malo do umjereno oblačano i sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti. Poslije podne sa kišom, pljuskovi i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Mada će se vremenske prilike djelimično pogoršati tokom dana, slabljenje južine, uz temperature zraka koje neće suviše oscilirati, ugodno će djelovati na većinu populacije. Moguće su povremene tegobe kod osjetljivih osoba, pretežno zbog povećane naoblake, padavina i mjestimično tmurnog vremena. U Bosni, izraženije prema sjeveru, opšta slika će biti nešto lošija u odnosu na ostatak zemlje.

Objavljena je i prognoza za naredna tri dana:

Za 4. 7.2020 (Subota)., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a najviša dnevna od 22 do 29, na jugu do 34 stepena.

Za 5. 7.2020 (Nedjelja)., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U centralnim i istočnim područjima povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovi. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

Za 6.7.2020 (Ponedjeljak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “Radiosarajevo“.

