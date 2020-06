U Srebrenici ponovo postavljen plakat sa likom Aleksandra Vučića

Nakon što je lokalna vlast u Srebrenici postavila plakat sa likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i natpisom ‘Zahvalna Srebrenica’ u naselju Učina Bašča u ovom gradu, plakat je pocijepan. Plakat je ponovo postavljen, ali ovaj put uz latinični natpis.

Kako je ranije kazao načelnik Srebrenice Mladen Grujičić plakat je prvobitno postavljen u znak zahvalnosti za višemilionska sredstva, koja je predsjednik Srbije donirao Srebrenici, za njen oporavak i razvoj.

“Mi smo ispred opštinske uprave postavili plakat, s obzirom da imamo obavezu da se zahvalimo predsjedniku Vučiću koji je mnogo doprinio da život Srebreničana bude bolji tom donacijom. I te donacije sigurno neće prestati da dolaze u Srebrenicu. To je jedan mali gest kojim smo htjeli da izrazimo zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Vučiću. Međutim, neko je to pocijepao i pokazao da ne želi zajednički život i ispruženu ruku Srbije“, naveo je Grujičić ranije.

Dok on vjeruje da je plakat smetnja onima koji ne žele pomirenje i zajednički život, bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković tvrdi da je u sve upetljana politika i da je sve posljedica izborne godine, u Srbiji ali i u BiH.

“Žao mi je što to postaje predmet političkih previranja. Ukoliko opština i lokalna vlast želi da se zahvali, postoje različiti načini kako se to može učiniti. Ovo nije ništa doslovce do pumpanja etno-nacionalnih priča“, smatra Duraković, prenosi “N1“.

