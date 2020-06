Jak vjetar i grmljavina: Žuti meteoalarm u pojedinim dijelovima BiH

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Na istoku i sjeveroistoku Bosne je moguća grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 13 °C.

U utorak prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavat će pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake. Povremena i slaba kiša je moguća na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 21 do 25 °C.

U srijedu će jutro biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana postepen porast naoblake, što tokom poslijepodneva u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 °C.

U četvrtak se prognozira umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima naoblačenje, što u Hercegovini može usloviti kišu. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 21 do 28 °C.

Primjerenije temperature ljetnom periodu, prognoziraju se od 05. juna do kraja prognoznog perioda 10 juna. Minimalne temperature zraka u Bosnu, u ovom periodu, očekuju se od 11 do 16 °C, u Hercegovini od 15 do 20 °C. Maksimalne temperature zraka u Bosni prognoziraju se od 23 do 28, u Hercegovini od 24 do 29 °C.

