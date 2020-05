Vremenska prognoza: Do kraja sedmice kiša i pljuskovi

Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalni pljuskovi su mogući u dijelovima centralne i istočne Bosne. Krajam dana i tokom noći, u većem dijelu Bosne, sa kišom i pljuskovima. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura, prenosi “Avaz“.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 15 stepeni.

U naredna tri dana

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 11 do 16, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 25 stepeni.

U subotu oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi poslijepodnevni pljuskovi se očekuju ponegdje u Hercegovini, dijelovima centralne, istočne i jugozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni.

Biometeorološke prilike

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike, niže temperature, te povremene padavine i dalje će predstavljati problem osjetljivim osobama. Nakon svježijeg jutra, sa odmicanjem dana će biti malo ugodnije, zbog djelimičnog porasta temperatura, stoga bi se i tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale umanjiti.

Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju. Poslijepodnevni pljuskovi mogli bi povremeno remetiti opštu sliku.

loading...

Facebook komentari