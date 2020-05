Kakvo će vrijeme biti tokom dana

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 3; Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 11; Gradačac, Livno i Tuzla 12; Banja Luka, Bihać i Sanski Most 13; Sarajevo 14; Grude 16; Široki Brijeg 17; Mostar i Trebinje 18; Neum 19°C.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 950Pa, za 8hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim i večernjim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C.

U Sarajevu veći dio dana oblačno sa kišom prije podne. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U ponedjeljak, 25. maja 2020. , u Bosni sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme kada se širom Bosne prognoziraju lokalni pljuskovi. Moguća je i slaba grmljavina. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C.

U utorak, 26.maja 2020. , u Bosni oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi i grmljavina se prognoziraju u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C.

U srijedu, 27.maja 2020. , u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C, prenosi “Radio Sarajevo“.

