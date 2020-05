Meterolozi u BiH: Stiže velika promjena vremena

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 °C.

U utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovi i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U centralnim i istočnim područjima Bosne očekuju se obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C, navodi se u prognozi iz FHMZ BiH, prenosi “Buka“.

