Sarajka odgovara Cecinoj kćerci: Zamisli imaš 5 i upadaju ti dva pijana četnika

Zamislite imate svega 4 godine i 4 puške su vam uperene u glavu dok otvarate oči ujutru, dok se budite. Zamolit ću kvazipolitičare da se ne izjašnjavaju o svojoj djeci kako pate zbog kojekakvih naslova u novinama, jer ja kao neko ko je imao četiri godine nisam ni stigla vidjeti bilo kakve naslove već samo cijevi puške uperene u moju sljepoočnicu i mislim da je to bilo dovoljno da budem apsolutno istraumirana. Mislim da su vaša djeca sasvim dobro prošla. A naše posljedice golgote koju smo prošli, to nije važno jel? To što nismo izigravali žrtve i vadili se na veliko nasilje koje smo doživjeli u četiri i šest godina, ne znači da se nije desilo. Sram vas bilo. Te suze koje sada puštate nekada smo puštali mi u morima. Sram vas bilo“ – izmoralisala je Anastasija Ražnatović.

Na ovu objavu, prensenesu na mnogobrojnim portalima u regiji, očekivano, uslijedile su hiljade reakcija.

Među njima jedna je posebno upečatljiva, objavljena danas na Twitter profilu pod imenom Aida #OstaniKući.

Aida se javila redakciji „Azre“ nakon što su je zamolili da otkrije svoj identitet i doznali da je riječ o mladoj Sarajki Aidi Mahmutović, inače, istraživačici za digitalna prava.

– Zamisli sa 5 godina budi te krhanje vojničke čizme o vrata. 2 smrdljiva pijana četnika ulaze u stan. Oko pojasa noževi. Pitaju za godine brata (13), oca i dedu. Odmjeraju mamu i nenu. Jedan uzima moje malo mače i reže mu grkljan. Samo ja ovo ne zamišljam. Desilo se – uzvratila je Anastasiji Aida Mahmutović dodajući još jasniju poruku putem hashtaga: #Grbavica1992

U niti razgovora Aida je još dodala:

-I ovo “nije ništa”. Drugima su klali djecu, silovali majke, odvodili zauvijek braću i očeve. Ovo je bio jedan dan u nizu. Jedna trauma u nizu. 1/1425 – uzvratila je Anastasiji Sarajka Aida, podsjećajući na 1.425 dana opsade Sarajeva.

loading...

Facebook komentari