BiH: Promjena vremena u narednim danima

U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje u Hercegovini su mogući slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.

U ponedjeljak u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva slaba kiša ili lokalnim pljuskovi se očekuju u Hercegovini, Posavini, Krajini i dijelovima centralne Bosne.

Poslije podne slabih i rijetkih lokalnim pljuskova može biti ponegdje na istoku i jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.

U utorak u našoj zemlji, također, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na sjeveroistoku Bosne je moguća i grmljavina. Tokom poslijepodneva padavine postepeno prestaju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 17, a dnevna od 8 do 15, a na jugu od 20 do 24 °C, prneosi “Avaz“.

loading...

Facebook komentari