Vremenska prognoza: Toplo u nastavku maja u BiH

Kako je navedeno u prognozi, do 13. maja, uslijed vedrih noći, jutra će biti dosta svježa sa vrijednostima minimalnih temperatura zraka u Bosni od 3 do 8, u Hercegovini od 9 do 14 °C. Maksimalne temperature u istom periodu će biti ujednačene i uglavnom između 19 i 24 °C.

Toplije vrijeme prognozira se od 14. do 19. maja. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 12 do 17 °C. Maksimalne vrijednosti u Bosni prognoziraju se od 21 do 26, u Hercegovini od 23 do 28 °C, saopšteno je.

loading...

Facebook komentari