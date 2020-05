Snijeg pada u Bosni i Hercegovini

Usljed pada temperatura zraka, kiša je u višim predjelima djelimično prešla u snijeg, a kako su javili meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom poslijepodneva će doći do prestanka padavina.

Temperature zraka u 14 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan Sedlo 7; Grude, Sarajevo 11; Bugojno, Livno, Široki Brijeg 12; Jajce, Mostar, Trebinje 13; Gradačac, Sanski Most, Stolac, Tuzla, Zvornik 14; Neum 15; Bihać, Prijedor 16.

Sutra se u većem dijelu BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnji satima i dio prijepodneva može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “N1“.

