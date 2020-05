Čerkez: Razmatramo otvaranje vrtića i puštanje u rad gradskog prevoza

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar izvijestio je da tokom jučerašnjeg dana nismo imali novih zaraženih i da po prvi put imamo više oporavljenih nego oboljelih.

Čerkez je kazao da su dobre vijesti rezultat donesenih mjera:

“Rezultati koje smo konačno ostvarili nas čine zadovoljnima, ali i opreznima. Krenuli smo u liberalizaciju mjera, morat ćemo vidjeti kako se to odražava na broj novih pozitivnih. Ono što je sigurno je da epidemija nije gotova i da će biti i daje obolijevanja, ali to će biti kontrolisano i to zavisi od svih nas, odnosno koliko poštujemo mjere.”

On je kazao da Bosna i Hercegovina ima bolju epidemiološku situaciju u odnosu na zemlje Evrope.

“Mi se nadamo i dalje da ćemo u liberalizaciju ići u korak po korak, već ove nedjelje razmatramo određene mjere, brzo očekujemo da počne raditi gradski prevoz i vrtići. Naravno bit će propisana pravila Zavoda za javno zdravlje”, najavio je Čerkez.

Govoreći o situaciji u zdravstvu, Čerkez očekuje normalizaciju rada zdravstvenih ustanova u narednom periodu:

“Napravili smo takav sustav da može odgovoriti potrebama zato smo i donosili mjere da ne bi došli u situaciju nemgoućnosti odgovora. Bilo bi poželjno da je broj ljekara viši, ali treba da gledamo da se reorganizujemo i na taj način efikasno pružamo zdravstvenu zaštitu.”

