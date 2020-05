U BiH narednih dana nestabilno vrijeme

Poslijepodne smanjenje naoblake. Slabih padavina može biti još ponegdje na istoku Bosne.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne rijetki lokalni pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, uglavnom, zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 23 stepena.

U ponedjeljak, 4. maja, u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti magle ili niske naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 24 stepena.

U utorak, 5. maja, pretežno sunčano. Poslijepodne porast naoblake u Bosni, a u Hercegovini predvečer. Sredinom dana slaba kiša se očekuje u Posavini, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima u većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 25 stepeni.

U srijedu, 6. maja, jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni. Na planinama može biti susnježice ili slabog snijega. U ostatku dana bez padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 21 stepen.

U četvrtak, 7. maja, pretežno sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne jutro i dio prijepodneva može biti niske naoblake. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, piše “Fena”.

loading...

Facebook komentari