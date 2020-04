Izetbegović o borbi protiv korona virusa u BiH

Ocijenio je da rezultat borbe s pandemijom koronavirusa u BiH nije loš te da se naša zemlja, uprkos tome što je relativno siromašna, nosi s ovim problemom dosta bolje i od nekih razvijenih i bogatih zemalja.

– Da nema kakve-takve saradnje i sa HDZ-om i SNSD-om, ne bi to bilo tako. SNSD ima svoje planove da koči državu, ističe entitet i čini ga vidljivijim, da pokušava postići što jaču poziciju za entitet. Oni će, sasvim jasno, to nastaviti raditi i kada pandemija prođe. Mi, s druge strane, kanimo jačati državu – rekao je Izetbegović komentirajući konstataciju novinarke da su stranke u vlasti na nivou države, a nakon blokada zbog odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu, uspjele načelno dogovoriti samo kredit kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Smatra kako se Federacija BiH dosta dobro nosi sa ovom situacijom u vezi s koronavirusom.

– Mi ne znamo koliko će ova “trka” s koronom trajati. Uprkos tome što je broj zaraženih u padu, ne bi smjeli se naglo otvoriti, naglo potrošiti sredstva koja imamo, treba to razgoditi i taktizirati s time. Za početak idemo s pola milijarde, pa ćemo poslije dodavati, prije svega u ekonomiju. Trebat će čim se stvore uvjeti dodavati u investicije, vještački pokretati te “točkove” koji su usporili – kaže Izetbegović komentirajući mjere i sredstva koje je FBiH osigurala u okviru pomoći privredi.

Smatra da će ipak biti održani Lokalni izbori najesen.

– Mada je bilo mnogo razloga da dođe do odgađanja izbora. Jedan od njih je korona. I ako ne budu bitno bolji uvjeti za održavanje izbora, vjerovatno će doći do nekih manjih pomjeranja. Možda do proljeća. Drugi važniji razlog za pomjeranje Lokalnih izbora bi bio strateški – da jedanput spojimo lokalne i državne, parlamentarne. Da imamo tri godine nekog mira, jer ovako stalno imamo izbornu i predizbornu godinu i uvijek iznova se vade te nacionalne teme, prave se turbulencije u društvu, to ne da da se urade reforme… SDA neće osobito “gurati” ove stvari o kojima sad govorim, da ne bi bilo da SDA želi zadržate pozicije načelnika bez neke borbe, mi ćemo izaći kad god budu izbori. Samo mislim da bi svi trebali zrelo razmisliti o ovome o čemu sad govorim, da kad-tad napravimo finansijske uštede, ali da prije svega imamo ovu uštedu po pitanju te negativne energije koja se uvijek stvara oko izbora. Ne znam da li ćemo to uspjeti ovaj put, ali možda u nekom narednom ciklusu da konačno ujedinimo lokalne i opće izbore – kazao je Izetbegović.

Ocijenio je da se izbori u Mostaru moraju desiti bez obzira što HDZ “postavlja neke svoje uvjete koje teško da će ispuniti”.

– Ali tu je Centralna izborna komisija (CIK). Jednostavno trebaju iznaći rješenje i učiniti da se konačno, nakon 10 – 12 godina, te stvari u Mostaru dese – rekao je predsjednik SDA, prenosi “N1“.

