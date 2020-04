U BiH danas oblačno sa kišom

Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom u većem djelu zemlje. Bez padavine uglanom u sjevernim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 9 do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugo od 18 stepeni.

Slično vrijeme očekuje nas i u četvrtak. Ujutro u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Ponegdje u južnim i jugoistočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 6 do 8, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugo do 21 stepeni, piše “Avaz“.

