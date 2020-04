Novalić: Ako HDZ ne potpiše Pismo MMF-u, nećemo dobiti kredit

– Pravila oko raspodjele sredstava od MMF-a postoje 22 godine. Nikada nisu mijenjana. Ja uopće ne vidim razlog zašto bismo ih sada mijenjali. To je pitanje između entiteta RS i Federacije. Ali poslije 22 godine mi bismo sada prvi put uveli i kantone. Znači umjesto sedam potpisa na Pismu namjere bilo bi 17. I to bi bio neki vrlo složen princip usaglašavanja. Mi ne želimo uvesti taj princip. Što se tiče nas, kao premijer Federacije sam potpisao Pismo namjere, mi smo to usvojili i na HDZ-u je da to potpiše ili ne potpiše. Ako ne budu potpisali, nećemo dobiti kredit MMF-a – kazao je Novalić, piše “Faktor“.

Novalić je odgovarajući na novinarsko pitanje kazao da rebalans federalnog budžeta nije razmatran na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jer je u pitanju obiman posao za koji treba vremena, a sve treba biti usaglašeno sa 16 ministarstava.

Premijer je ipak potvrdio da će taj dokument biti pred ministrima u utorak ili najkasnije u srijedu naredne sedmice.

Izrazio je očekivanje da će naredne sedmice biti zakazane i sjednice Predstavničkog i Doma naroda Federalnog parlamenta kada bi se trebao razmatrati Stabilizacijski zakon zajedno s rebalansom budžeta.

– Planirani rebalans je rebalans Federacije BiH te će biti smanjene federalne plate – dodao je.

Napomenuo je da Stabilizacijski zakon predstavlja presjek stanja što je uključivalo i mišljenja stručnjaka, sindikata, poslodavaca i druge slojeve društva te se prilikom izrade zakona vodilo računa o mogućnostima Federacije BiH.

– Ono što je tu ponuđeno, možda nije dovoljno, ali je u skladu s mogućnostima FBiH i to ćemo moći provesti – potvrdio je federalni premijer Fadil Novalić.

Ponovio je i to da nema govora o smanjenju penzija, ali također neće se moći govoriti ni o bilo kakvim povećanjima jer nije poznato u kojem smjeru će ići kriza uzrokovana širenjem novog koronavirusa Covid-19.

