Alen Šeranić: “Ovo bi moglo potrajati do juna”

Kada dostignemo vrh epidemije, onda ćemo moći reći dokle će to trajati, kazao je on.

“Zavisi od mjera koje se moraju sinhronizovano donijeti ne samo u jednoj zemlji nego i u okruženju. Nezahvalno je donositi bilo kakve procjene u ovom trenutku jer smo svi u regionu u jednoj uzlaznoj putanji epidemije. Ja mogu reći da nemamo nekih visokih skokova kada je riječ o broju zaraženih“, kazao je Šeranić za “Deutsche Welle“.

Upitan misli li da je prejaka odluka o policijskom satu u RS-a, kazao je da će ta mjera kod ljudi koji su odgovorni i razmišljaju na takav način, vjerovatno će izazvati strah i oprez.

“Ali imamo one koji se pored tih naših preporuka i dalje ponašaju neodgovorno. Bilo je raznih roštilja dok je bilo lijepo vrijeme. Da li mi to treba da tolerišemo. Ne govorim sada o pojedincima, kada govorim o javnom zdravlju, govorim o kolektivitetu. Mi moramo kolektivno da obezbijednmo određenu preporuku i njeno sprovođenje. Ako je ona uvođenje zabrane odnosno ograničavanja kretanja u određenom periodu, da. A ja jesam epidemiološki za određene striktne mjere, jer iskustva iz Italije i Kine pokazuju da su restriktivne mjere dale pozitivan rezultat u smislu kontrole same epidemije. Svako društvo vjerujući svojim građanima prilagođava mjere. Tako imate u Švedskoj da nisu zatvoreni ni kafići ni restorani ni vrtići. Oni tako procjenjuju. S druge strane u Austriji imate ograničavanje kretanja u kojoj je sve zatvoreno“, kazao je Šeranić.

Kaže da nije bilo pretjerano teških trenutaka niti sumnje u odluku koju je donosio, s obzirom na to da se sve odluke donose na bazi relevantnih stručnih preporuka.

“Kada je u pitanju javno zdravlje tu nema pitanja. Morate da osluškujete teren. Zato sam ja često govorio da stvar ove epidemije moramo zajedno da prebrodimo, da mi slušamo građane i građani da slušaju nas i na osnovu toga donosite preporuke. Ako zatvorite markete a onda vidite da se građani naguraju na pola metra jedni na druge, onda morate automatski da razmišljate o uvođenju obaveznih maski u smislu smanjenja socijalne distance ili da preporučite građanima da koriste kolica ispred sebe u marketima. Naravno da nekada ne možete dati sve odgovore ali gledate kao da se prilagođavate“, rekao je on.

