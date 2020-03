Džaferovićev poziv građanima Bosne i Hercegovine

On je podsjetio da je Predsjedništvo 16. marta zasjedalo, donijelo niz zaključaka i zahtijevalo praktično ovo o čemu on sada govori.

“Donijelo je i odluku o angažiranju Oružanih snaga BiH, a Oružane snage BiH su izvršile zadatak Predsjedništva, postavili su šatore, objekte za uspostavu karantina, ali karantin do danas nije uspostavljen i počela je da se dešava zloupotreba”, naveo je Džaferović.

Po njegovim riječima, mnogi su zaobilazili te granične prijelaze i ulazili u BiH nesmetano.

“To je vrlo opasno i zbog toga je Predsjedništvo BiH danas održalo ovu sjednicu i zahtijeva od Vijeća ministara da se bez odlaganja uradi ovo o čemu sam govorio. To se ne odnosi na ove tranzite koji su propisani međunarodnim obavezama, kada je u pitanju BiH i druge države. Vidim danas pominje se tranzit sa juga Hrvatske kroz područje Neuma. To se ne odnosi na to. Tu postoji međunarodni ugovor. To će biti uređeno detaljno odlukama Vijeća ministara BiH”, naveo je predsjedavajući bh. Predsjedništva.

Naglasio je kako traže od Vijeća ministara BiH da se bez odlaganja izvrši njihov današnji zaključak, da se uspostave karantini od nadležnih zdravstvenih vlasti i da onda ulazak u BiH bude pod potpunom kontrolom, kako bi se što uspješnije borili protiv pandemije korona virusa.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je istaknuo da podržava sve mjere koje su nadležne vlasti u BiH do sada poduzele u borbi protiv pandemije.

“Zahvaljujem se građanima koji u ogromnoj većini poštuju te preporuke i osuđujem one koji to ne poštuju i tražim od nadležnih institucija da prema onima koji ne poštuju naredbe, preporuke i uputstva, primjenjuju bez ikakvog izuzetka i bez ikakve rezerve, zakonske propise i sankcije”, kazao je Džaferović.

Pozvao je sve građane da se pridržavaju naredbi, uputstava, savjeta nadležnih autoriteta koji upravljaju ovom krizom na svim nivoima u BiH.

Uputio je poseban poziv bh. građanima koji se trenutno nalaze u inostranstvu da bez prijeke potrebe ne idu u BiH, “jer će kao što je već kazano, na granici BiH, na ovim graničnim prijelazima gdje će jedino moguće biti ući u BiH, gdje su uspostavljeni karantini, biti vršeni pregledi i ljudi će morati ići u karantine“.

“Ako ne moraju, neka ne putuju sada u BiH. Neka nas razumiju, neka nas shvate, jer naš je interes da zaštitimo i ljude u BiH od pandemije, ali naravno i njih”, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

