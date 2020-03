Vremenska prognoza: U danima pred nama temperature iznad 20 stepeni

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne moguća je magla ili sumaglica. Vjetar će biti slab, jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura iznosit će od -4 do 2, na jugu od 4 do 8. Najviša dnevna temperatura u BiH će iznositi od 12 do 19 stepeni.

U glavnom gradu BiH danas će biti sunčano. Jutarnja temperatura u Sarajevu iznosit će od -2 do 0, a dnevna od 13 do 15 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Sutra se očekuje porast naoblake poslije podne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 14 do 21 stepen.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravenje poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 15 do 21 stepen.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 14 do 21 stepeni.

