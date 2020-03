Danas oblačno, u večernjim satima moguće slabe padavine

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan Sedlo 2; Sokolac 3; Bihać, Sarajevo, Tuzla 6; Banja Luka, Bugojno, Doboj, Livno, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica 7; Bijeljina, Gradačac, Grude, Široki Brijeg, Zvornik 8; Trebinje 12; Mostar, Neum 14; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 3 hPa je viši od normalnog i stagnira, piše “Faktor“.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje u Hercegovini i na jugoistoku Bosne može biti slaba kiša. U večernjim satima slabe padavine u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 17 °C.

U Sarajevu oblačno. Tokom dana postoji manja vjerovatnost za lokalno slabu kišu ili rosulju. Dnevna temperatura oko 9 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

