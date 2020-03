Dragan Čović primljen u Evropsku akademiju nauka i umjetnosti

“Velika mi je čast što mogu objaviti da sam primljen u Evropsku akademiju nauka i umjetnosti na ceremoniji u Austriji koja se desila ranije danas. To je rezultat kontinuiranog doprinosa evropskoj BiH i akademskom razvoju u BiH“, napisao je Čović na Twitteru.

It is with great honor that I announce my admittance to the #European Academy of Sciences and Arts at the Inaugural Ceremony in 🇦🇹 earlier today. This comes as recognition of continuous contributions to a #EuropeanBiH and to the 🇧🇦 academic development. pic.twitter.com/FLp5bn4xbB

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) March 7, 2020