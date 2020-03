Zima još nije rekla svoje: Ponovo snijeg, temperature ujutro ispod nule

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne i istočne Bosne će biti magle i niskih oblaka. Novo naoblačenje sa zapada krajem dana.

Vjetar u Bosni slab, istočni i jugoistočni. U Hercegovini prijepodne slaba do umjerena bura, a poslijepodne vjetar slab, jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura kretat će se -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje magla ili niska naoblaka, a u ostatku dana sunčanije. Jutarnja temperatura iznosit će oko 1, a dnevna oko 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

VRIJEME DO KRAJA SEDMICE

U petak pretežno oblačno sa kišom. Na planinama je moguć snijeg. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavina i prolazno razvedravanje. Nove padavine u Bosni se očekuju u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 7 do 14, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 16 °C.

U subotu će biti oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima (iznad 1000 m ) sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima u većini područja se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 °C.

U nedjelju se očekuje oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima slaba kiša u Hercegovini. U istočnoj i djelimično centralnoj Bosni snijeg i susnježica u višim područjima, a u nižim kiša. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 6 do 12 °C.

