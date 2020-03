Bakire Izetbegoviću, Banjaluka jeste srpska! Pitate li se ikada kako vaše izjave utiču na život običnog Bošnjaka u RS-u?!

Piše: Srđan PUHALO, Frontal.ba

Gospodine Izetbegoviću,

Prije neki dan Milorad Dodik vam je fino kazao da “Banja Luka nije šeher i nikada neće biti šeher. Banja Luka je srpska i pripada Srbima. Ona više pripada Vučiću, više podržava Vučića nego što je ikad podržavala Bakira Izetbegovića i njegove sljedbenike”.

U pravu je Milorad Dodik, Bakire Izetbegoviću, jer prema popisu iz 2013. godine u Banjaluci živi 165.750 Srba, 5.104 Hrvata, 7.681 Bošnjaka i 6.508 ostalih.

Istina, da bi Banjaluka postala srpska moralo se 90-tih godina svojski zapeti da bi „nestalo“ 24.000 banjalučkih Hrvata, 20.000 Bošnjaka, poneka katolička crkva i sve džamije, o čemu rijetko možete pročitati u našim medijima, ali ima toga u spisima i presudama haških i drugih sudova.

Takođe, da bi Banjaluka postala srpska, bošnjački političari moraju od nje dignuti ruke, a meni se čini da su digli i ruke i noge.

Mislim da ste posljednji put u Banjaluci bili 2016. godine kada je otvarana obnovljena džamija Ferhadija. Koliko ste se tada zadržali u Banjaluci, 6 sata, 8 sati, 12 sati ili ste možda prenoćili da bi porazgovarali sa Banjalučanima, Bošnjacima, Srbima, Hrvatima i ostalima?

Kako je moguće da ste češće u Istanbulu, nego u Banjaluci?

Pitam se koliko vam je iskreno stalo do bilo kojeg grada u Republici Srpskoj, pa i Banjaluci, gdje žive Bošnjaci ili Bosanci koji su odnedavno postali prioritet u novoj SDA platfromi?

Kada ste, Bakire Izetbegoviću, maksuz posjetili Prijedor, Bijeljinu, Doboj, Trebinje. Kad ste posjetili Ljubuški, Široki Brijeg ili Drvar, možda i tamo ima poneki Bošnjak?

Gugl kaže da ste zadnji put posjetili Prijedor 2017. godine i to dok ste bili na proputovanju po Unsko-Sanskom kantonu. Za Janju kaže da ste poslednji put bili 2011., a u Trebinje i Široki Brijeg niste ni zavirili. Ako laže Gugl, lažem i ja.

Sve je to Bosna i Hercegovina Bakire ili bi barem trebala biti.

Prema popisu iz 2013. godine u Trebinju živi 995 Bošnjaka, u Prijedoru 29.034, Bijeljini 13.090, Ljubuškom 707, Širokom Brijegu 6, Drvaru 11, sveukupno 43.843, a taj broj je danas vjerovatno još manji. Znam, gospodine Izetbegoviću, da je tamo mali broj glasača SDA i da je to za vas gubljenje vremena, ali ako vam je stalo do Bosne i Hercegovine, možda biste trebali svratiti i do njih, a porazgovarati sa svima.

Mogli bi Srebrenicu obići i neki drugi mjesec mimo jula.

Da li ste se ikada zapitali, gospodine Izetbegoviću, kako vaše izjave, intevjui ili politički potezi vaše stranke utiču na život običnog Bošnjaka u Republici Srpskoj? Ko i kako ih predstavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Šta bi sa onim savjetodavnim tijelom Ramiza Salkića? Da li mogu mirno spavati nakon vaših „izliva“ patriotizma u Sarajevu? Razmišljate li ikada kako dolaze do posla, od čega žive, treba li im kakva fabrika ili pogon i može li se kakva investicija dogovoriti sa Dodikom ili Čovićem?

Iskreno, mislim da oni za vas i ne postoje, jer Bošnajci u Republici Srpskoj, moderno rečeno, nisu vaša ciljna grupa.

Zato Banjaluka i jeste srpska, jer ste Bošnjake u Republici Srpskoj zaboravili i prepustili da se sami snalaze kako znaju i umiju, jer baš kao Dodik i Čović, baš vas briga za svoj narod u drugom entitetu.

Da vas je briga drugačije bi se ponašali i vi i Čović i Dodik.

Žao mi je što vam ovo ja pišem, a ne neki Bošnjak ili Bosanac iz Republike Srpske…

Maksuz selam

Srđan Puhalo

P.S. Mogli bi svratiti i do Bihaća, Cazina ili Kladuše, jesu tamo druge političke opcije na vlasti, ali i oni su u Bosni i Hercegovini.

Stavovi izrečeni u ovom tekstu odražavaju autorovo lično mišljenje, ali ne nužno i stavove HABER.ba portala.

Facebook komentari