Zbog snimaka iz Zavoda Pazarić: SBB traži pokretanje postupka protiv Ćudić

Kako je navela Sanela Prašović-Gadžo (SBB), zahtjev za pokretanje postupka odnosi se na događaje iz novembra 2019. godine, kada je Ćudić na pres-konferencije objavila šokantne fotografije iz Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću i nehumano postupanje prema njima. Kako je istakla, nije sporno što je objavila fotografije, već što o tome prethodno nije obavijestila roditelje/staratelje te djece niti policiju i Tužilaštvo KS, navodi se na internet stranici SBB-a.

„Ona je potpuno neovlašteno objavila fotografije bolesne djece, a da nije prethodno, u skladu sa zakonskim rješenjima o počinjenju tog djela, izvijestila Tužilaštvo KS, MUP KS i dobila odobrenje od roditelja/staratelja da objavi fotografije na kojima je prikazano nehumano postupanje prema djeci“, kazala je Prašović-Gadžo.

Podsjetila je da je Klub SBB-a na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podržao da se odmah raspravlja o dešavanjima u Pazariću.

„Apsolutno stojimo pri tome da sve aktivnosti koje mogu ubrzati da se nešto sankcionira zakonski budu prezentirane javnosti, ali ne da se krši zakon. Kolegica Ćudić je prvenstveno morala imati odobrenje roditelja da objavi fotografije i morala je, prije objave, da obavijesti Tužilaštvo i MUP. Ona to nije uradila. Ne znamo koliko je vremena prošlo otkad je Ćudić imala fotografije u svojim rukama do pres-konferencije. To je nedopustivo postupanje svakog građanina, a ne zastupnika u Parlamentu, da, ako vidi neko krivično djelo, ne obavijesti Tužilaštvo“, navela je Prašović-Gadžo.

