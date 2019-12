Izmjena saobraćaja u Sarajevu

U ponedjeljak, 30. decembra, od 17.00 do 00 sati i u srijedu 1. januara 2020. od 17.00 sati do 01.00 2. januara saobraćaj će biti obustavljen u ul. Mula Mustafe Bašeskije, na dijelu od spoja sa ul. Pehlivanuša do spoja sa ul. Kaptol i u ul. Maršala Tita od spoja s ul. Kaptol do raskrsnice sa ul. Radićeva i ul. Ćemaluša od spoja sa ul. M.M. Bašeskije do spoja sa ul. Ferhadija.

Alternativni pravci su: M.M. Bašeskije-Pehlivanuša-Petrakijina-Mehmed paše Sokolovića-Bjelave-Džidžikovac-Koševo-Maršala Tita

U utorak, 31. decembra, od 15.00 sati do 05.00 1. januara, saobraćaj će biti obustavljen u ul. Zmaja od Bosne u oba smjera, tj. od raskrsnice pomenute ulice s ul. Fra Anđela Zvizdovića, za smjer Baščaršija-Ilidža (od raskrsnica sa ul. Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnica ul. Halida Kajtaza-I transferzala), a za smjer Ilidža-Baščaršija, od raskrsnice s ul. Hamdije Čemerlića do spoja sa ul. Vrbanja.

Također saobraćaj će biti obustavljen i u ulici Maršala Tita, na dijelu od rasrsnice sa ul. Alipašina do raskrsnice sa ul. Fra Anđela Zvizdovića, kao i na dijelu ul. Valtera Perića od raskrsnice sa ul. Hamida Dizdara-ul. Đoke Mazalića-ul. Hiseta – uspostavit a jednosmjernog saobraćaja iz pravca ul. Maršala Tita prema ul. Hiseta.

Alternativni pravci su: Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Zuke Džumhura-Braće Begić-halida Kajtaza-Zmaja od Bosne – Maršala Tita-Kranječvićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne – Maršala Tita-Hamze Hume-most Skenderija-Terezije-Grbavička – Hamdije Čemerlića-Put života- Halida Kajtaza-Bolnička-Alipašina – Hamdije Čemerlića-Grbavička-Terezije-Skenderija.

Tramvajski saobraćaj će biti preusmjeren na okretnicu Željeznička stanica. Taxi usluge će se moći koristiti na najbližim stajalištima, tj. onim koji nisu u zoni zabrane saobraćaja.

Na početku prilaznih ulica koje vode ka platou SCC-a bit će postavljeni kontrolni ulazni punktovi: Hiseta, spoj Valtera Perića-Dolina, Augusta Brauna, fra Anđela Zvizdovića, Kralja Tvrtka, Franca Lehara i Zmaja od Bosne.

U koncertni prostor posjetioci neće moći unositi predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda, oružje, vreće, torbe i ruksake, alkoholna pića, napitke u metalnoj ili staklenoj ambalaži, te pirotehnička sredstva.

U sklopu koncertnog prostora bit će raspoređeni mobilni toaleti. Također, bit će vidno označene lokacije na kojima će se nalaziti kola Hitne pomoći čije će ekipe intervenisati u slučaju potrebe.

Obzirom da će parking prostori na lokaciji javnog dočeka biti zatvoreni, preporučeno je da putnički automobili, kao i autobusi koji organizovano dovoze posjetioce, koriste najbliže veće parking površine na Zetri, kao i u krugu Kampusa UNSA, od 22.30 sati, u noći javnog dočeka Nove 2020. godine, saopćeno je iz Uprave Grada Sarajeva, prenosi “Fena”.

