Prognoza vremena za subotu, nedjelju, ponedjeljak i utorak

U jutarnjim satima i prijepodne sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu. Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavine se očekuju u većem dijelu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Intenzivne padavine očekuju se na jugu i jugozapadu. Očekivana količina padavina u tim djelovima je od 30 do 50 l/m2, lokalno do 75 l/m2. U večernjim satima prestanak padavina u većem dijelu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Nedjelja: Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Očekivana količina padavina u tim djelovima je od 30 do 50 l/m2, lokalno do 70 l/m2.Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. U večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 17 do 11, na jugu do 14 stepeni.

Ponedjeljak: pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom. Na planinama sa slabim snijegom. Poslije podne prestanak padavina i postupno razvedravanje sa zapada. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

Utorak: umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najiviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari