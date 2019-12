Proljeće u decembru: Lijepo vrijeme je varljivo, visoke temperature donose opasne tegobe

Očigledno je da se klima promijenila. Toplo vrijeme na pragu zime, koliko god neuobičajeno, ipak ima i neke svoje prednosti. Naime, nema povreda na ledu, kao ni respiratornih infekcija, a ni gripa. S druge strane, toplije vreme ne utiče dobro na hronične i psihijatrijske bolesnike, a u toplim danima i broj šlogova je povećan i očekuje se da će ih u ovom periodu dok traje toplo vreme biti više – rekla je doktorica Nada Macura, piše Alo.

Broj intervencija tokom dana je povećan, ističe doktorica. Dodaje da vremenske prilike imaju uticaja na naš organizam, ali i da postoje određene preventivne mjere koje nam mogu pomoći.

Svim pacijentima savetujemo redovnu kontrolu i uzimanje terapije. Starije osobe, među kojima često ima i hroničnih bolesnika, posebno su na meti uticaja vremenskih promjena, pa je potrebno da dodatno obrate pažnju na ishranu i da unose što više voća i povrća, kao i ribu, a da izbjegavaju trans masti – dodala je Macura.

Za one, pak koji su zdravi, savjeti su slični, jer i na njih može da utiče promjena vremenskih prilika.

Kod zdravih osoba može da se javi blagi umor, vrtoglavica i glavobolja, što je i uobičajeno kada dođe do porasta temperatura, a što se na primjer dešava i u proljeće, kada to stanje nazivamo “proljećnim umorom”. Bitno je upražnjavati fizičke aktivnosti, 30 do 60 minuta dnevno, unositi vitamine kroz napitke od cjeđenog voća, a noćni odmor je također veoma bitan u prevenciji ovih tegoba – pojasnila je Macura.

