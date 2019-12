Žuti meteoalarm aktiviran za veliki dio Bosne i Hercegovine

U regijama Banjaluke, Foče i Prijedora žuti meteoalarm je upaljen zbog magle i niskih temperatura, dok je u regiji Bihać upaljen zbog magle po kotlinama.

Zbog niskih temperatura meteoalarm je upaljen u regijama Livno i Sarajevo.

Sunčano vrijeme očekuje se danas u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne će biti dosta magle i niske naoblake koji se mogu zadržati i cijeli dan, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

U Sarajevu prijepodne magla ili niska naoblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura zraka oko -7°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko -2°C, saopšteno je.

