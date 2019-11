Otkud joj srce: “Zašto je Sabina Ćudić mjesecima u mobitelu držala slike iz Pazarića”

Kaplan je rekao da je u pitanju ”klopka Sabine Ćudić”.

”I šta je polučila ova akcija gospođe Ćudić? Polučila je to da gospodin Salić, direktor, o kojem sam stekao dojam da dobro radi, on je prvi uzbunjivač. On je mogao ne progovoriti o situaciji u Pazariću. A gdje to ima da direktor uzbunjuje javnost? Tek kad je on to uradio i iznio određene stvari. Svaku tačku koja se razmatra na Parlamentu neko mora predložiti, dati materijal”, ispričao je Kaplan i dodao:

”To je klopka Sabine Ćudić za sve nas. Nju pitajte otkud joj srce, da nosi u mobitelu. Nije poruke to jutro dobila”, naglasio je Kaplan za “N1“.

