Bez promjena vremena do kraja novembra

Prognozira se pretežno oblačno sa slabom kišom, a temperature zraka će i dalje biti iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature zraka varirat će između 2°C i 7°C u Bosni, na jugu zemlje do 10°C. Najveće očekivane dnevne temperature između 6 i 14°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren prije podne istočni i jugoistočni, a poslije podne u skretanju na sjeverne smjerove. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 13 do 19 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 °C.

U utorak u Bosni oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima očekuje se kiša. U Hercegovini padavine mogu biti i intenzivnije. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 10 do 16 °C, saopšteno je, prenosi “N1“.

