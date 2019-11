BIHAMK: Zbog učestalih padavina kolovoz je pretežno mokar, a vozače upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja

Pojačan oprez savjetujemo zbog jutarnje magle koja smanjuje vidljivost, posebno u planinskim predjelima, kao i u kotlinama i uz riječne tokove.

Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj-Olovo, gdje se izvode sanacioni radovi. Saobraćaj je na ovoj dionici preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Zbog učestalih padavina kolovoz je pretežno mokar, a vozače upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

