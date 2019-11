U registru otkrivene desetine lažnih boraca

Lažna uvjerenja

– U registru za mog komšiju piše da je bio u Patriotskoj ligi 587 dana, a maksimalno se u Patriotskoj ligi moglo biti do 210 dana. Znam jednog koji je otišao u Švicarsku 1990., a ima u registru piše da ima 2,5 godina u ratu. U registru je bilo i 18 osoba pod imenom Mara Tomić, koje su sve, gle čuda, u HVO-u provele 90 dana. Dvije od njih su imale isto ime oca, godište. Po prijavi je jedna brisana. Ima ih da su rođene 1932. godine. Pa otkud tu? U registru je bio i čovjek kojem je pisalo da ima nula dana vojske – kazao je Hamza Krkalić, jedan od predstavnika boraca.

Dodao je da su zato i tražili da registar postane javan. Na pitanje kako su se lažni našli u registru, Krkalić odgovara da su izdavana lažna uvjerenja, te je naveo primjer da je zaposlenik Ministarstva za boračka pitanja Dragan Majstorović osuđen na tri godine jer je nezakonito izdao više od 30 lažnih uvjerenja.

Ide provjera

Krkalić kaže da je samo on prijavio 17 lažnih boraca, s obzirom na to da dobro poznaje mjesto iz kojeg dolazi i svoju brigadu, a da je uvjeren da ih ima više od stotinu do sada prijavljenih.

Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja, rekao je da su do sada imali oko 30 prijava lažnih boraca, te oko 50 prijava pogrešnih podataka u registru, od kojih su neke ispravili. Iz registra pak još niko nije izbrisan.

– Svaka prijava ide u inspektorat koji će ići na teren, svaki predmet ispitati – dodao je Bukvarević.

Ljuti zbog objave

Zbog objave registra Bukvarević je počeo dobivati pisma u kojima ga pojedinci kritiziraju i ljute se.

– Dobio sam i dopis jedne brigade da će pokrenuti neke procedure. Moja je obaveza da poštujem zakon, a svi koji to žele mogu ići ka Parlamentu za izmjenu – kaže Bukvarević za “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari