U Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini.

Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, u večernjim satima u skretanju na južni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 9 do 15, na jugu od 16 do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 °C.

