Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Na jugu Hercegovini jutro sunčano, uz postepeno naoblačenje. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva slaba kiša je moguća u Posavini i Krajini. Poslije podne i u večernjim satima sa slabom kišom u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umejren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 8 do 15, na jugu od 17 do 22 stepeni.

U četvratak će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša. Na planinama je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 9 do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 12 do 17 stepeni.

U petak će biti pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 17 do 22 stepeni.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, piše “Avaz“.

