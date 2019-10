Komšić iz Brisela: “Džaferović i ja za NATO i EU put, Dodik samo za EU”

“Razgovarali smo o onome što se dešava u Bosni i Hercegovini sa aspekta formiranja vlasti i svemu onome što se dešava u EU kada je riječ o regiji Zapadnog Balkana, odnosno šta sad znači ova situacija neotvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Što se tiče formiranja vlasti i svega onoga što se dešava u BiH, to su poznate stvari i ponovljeni su raniji stavovi. Gospodin Džaferović i ja smatramo da trebamo govoriti o euroatlantskom putu, dok gospodin Dodik smatra da treba samo govoriti o evropskom putu. Da pojednostavimo stvari, pozicije su iste“, kazao je Komšić odgovarajući na pitanje reportera “N1” Nikole Radišića.

Kako je naveo, govorili su i o posljednjim dešavanjima kada je u pitanju odluka o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji.

“Vidjet ćemo šta će se u tom smislu dešavati narednih dana, da li će biti nekon napretka. Što se tiče razgovora šta se dešava u EU i odnosu EU prema Zapadnom Balkanu, rekli smo gospodinu Hahnu da su vijesti koje smo imali prilike saznati u posljednje vrijeme bile za nas razočaravajuće bez obzira što se ne odnose direktno na BiH nego na druge dvije države. Smatramo da uspjeh drugih država u regiji daje pozitivan signal i BIH. U tom smislu odluka koja se ticala Sjeverne Makeodnije i Albanije jeste jedno razočaranje za nas u BiH, ne samo za njih. Zamolili smo gospodina Hahna da nam kaže šta je to što ubuduće možemo očekivati kada je riječ o odnosu EU prema cijeloj regiji, da nam je to potrebno da se i mi možemo orjentisati. Ponovili smo gospodinu Hahnu, bez obzira na tu razočaravajuću vijest koja je došla, da BiH nema luksuz da odustane od evropskog puta, a ja na to dodajem i NATO puta, i da ništa drugo ne može biti zamjena za evropski put BiH. Neke druge inicijative koje su se već javile u regiji nisu inicijative koje mogu zamijeniti tu priču o evropskom putu BiH. Saradnja svake vrste je dobrodošla. BiH nije zemlja koja sebi može dozvoliti luksuz nesaradnje sa susjedima ili sa drugim zemljama regije, ali sve inicjative o regionalnoj saradnji treba da se odvijaju u okviru Berlinskog procesa, sa snažnim utjecajem EU na cijelu tu priču“, naveo je Komšić.

Razgovarano je i o migrantskoj krizi i rečeno je da je EU spremna pomoći našoj zemlji.

