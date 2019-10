Ozren Perduv: “Vjerujem da će slučaj David biti riješen, ali ne u mandatu ove vlasti”

Član grupe, Ozren Perduv rekao je gostujući u emisiji “Puls” BN TV da je politika zavladala pravosuđem, te da je to razlog zastajkivanja u istrazi.

Da li će ubistvo banjalučkog studenta Davida Dragičevića ukoro biti rasvjetljeno?

“Trenutna garnitura koja je u Republici Srpskoj ne uliva nadu da će se u dogledno vrijeme doći do razrješenja”, rekao je Perduv.

Svoj stav Perduv objašnjava citirajući advokata Zoru Dobričanin-Nikodinović.

“Pojedini pripadnici Policije prikrivaju dokaze i prikrivaju zločine, dokazi su naštimani, sve je dobro namješten scenario. Ubistvo Davida Dragičevića je vrlo brutalno”, citirao je Perduv.

Politika je preko slučaja Dragičević porazila pravosuđe.

“Problem je što ljudi koji upravljaju i izvršnom, i zakonodavnom vlasti šapu drže i na sudskim dijelom vlasti. mi kad se na izborima borimo za promjenu vlasti, mi se zapravo borimo da sklonimo tu šapu sa sudske vlasti. Borimo se da konačno može da se stane na put izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.”

Kao odgovorne za ne provođenje istrage, Perduv označava i Visoki sudski i tužilački savjet.

“Priča se o nekom raspadu VSTS… Kamo puste sreće da tog raspada dođe. Neki kažu daje to raspad države. Zašto bi to bio raspad države? Mislim da su se više uplašili za sebe nego za državu. Kada se zaljujaju njihove pozicije onda oni to poistovjete sa pozicijama Republike Srpske, FBiH ili BiH i na taj način truju narode ove države”, rekao je član Grupe ‘Pravda za Davida’ Ozren Perduv u “Pulsu” BN televizije.

U međuvremenu, u Banjaluci, grupi “Pravda za Davida” nije dozvoljeno okupljanje. Čak je sa mjesta pronalaska tijela Dragičevića, na ušću Crkvene u Vrbas uklonjno cvijetno srce koje podsjeća na tragediju.

“Pobacali su sve što smo mi zasadili na tom ušću, uključujući i dvije dunje koje smo zasadili. Istovremeno, u Sarajevu, na Ilidži otkriven je spomenik Dženanu Memiću. Niko nije pravio problem da se otkrije ova ploča. U Banjaluci koju kandidujemo za evropsku prijestonicu kulture nadležni čiste jedno takvo obilježje”, uporedio je Perduv.

On je naveo da očekuje veću podršku međunarodne zajednice u rješavanju slučaja Dragičević, te istakao da se neće odustati od traganja za istinom i pravdom od domaćih sudova, pa sve do Suda u Strazburu.

