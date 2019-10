U BiH danas pretežno oblačno vrijeme, krajem dana i kiša

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u jugozapadnim i ponegdje u sjevernim područjima.

Krajem dana i tokom večeri, povećanjem oblačnosti, u Krajini se očekuje i kiša.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu zemlje od 19 do 23 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, piše “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari