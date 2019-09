I dalje toplo u BiH: Oktobar dočekujemo sa 25 plus

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 22 do 28.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima kiša se očekuje u Krajini i ponegdje u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevna od 22 do 28.

U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine mogu biti i obilnije. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 19 do 24, piše “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari