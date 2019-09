Očekivane vrijednosti: u Bosni od 2 do 7, na jugu do 13, maksimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 12 do 17, a u Hercegovini do 23 °C.

Do kraja septembra toplije i bez padavina.

Temperature zraka dosezat će 27 stepeni Celzijusa, piše “N1“.

