Stručnjaci: Povećan broj zemljotresa oko Tuzle posljedica smirivanja tla

Ona je navela da se na prostoru Tuzle i Srebrenika najjači zemljotres koji je imao magnitudu 5,4 stepena po Rihteru dogodio 1858. godine, a poslije toga sa magnitutom 4,8 stepeni po Rihteru tek 1974. godine.

– Ove godine, 30. avgusta dogodio se zemljotres sa magnitudom 4,6 stepeni po Rihteru. Dakle, prošlo je 45 godina do pojave zemljotresa na tom području slične jačine – istaknula je Amulić.

Ona je navela da nisu premašene magnitute koje su zabilježene u prošlosti i očekivani seizmički hazard koji karakterizira taj region, te da zemljotresi koji se i u budućnosti budu javljali u tom regionu ne bi trebali premašiti maksimalnu vrijednost dogođene magnitude od 5,5 stepena po Rihteru.

Amulić je rekla da je BiH dio Mediterana, da se nalaze na Dinaridima, na velikoj Euro-azijskoj tektonskoj ploči, odnosno u širem pojasu zone sučeljavanja dvije velike tektonske ploče, Afričke i Evro-azijske.

Ona je istakla da je pojas Mediterana, u stvari pojas gdje se zemljotresi najčešće javljaju.

Prema njenim riječima, Zemljina kora u okeanskom dijelu mnogo je tanja od kontinentalnog, pa se zbog toga tanji dio podvlači dijelom pod deblji i gura ka sjeveru, odnosno afrička tektonska ploča gura evroazijsku, dijelom se podvlači pod nju i rotira je prema istoku.

– Zbog svega toga u svim zemljama Mediterana je evidentan viši seizmički hazard, odnosno pojava jačih zemljotresa. Posmatrajući sve zemlje Mediterana, od Portugalije, Španije pa sve do Turske, gdje spadamo i mi, Albanija, Grčka, a pogotovo Turska ima najjače zemljotrese i najviši seizmički hazard u pojasu Mediterana, upravo zbog navedenog procesa subdukcije i rotacije. Sve ovo ima za posljedicu to da se naše planine izdižu u projeku jedan do dva centimetra na godinu – pojasnila je Amulić.

Ona kaže da svi geohemijski i geofizički procesi koji se dešavaju u samoj unutrašnjosti Zemlje imaju za posljedicu oslobađanje energije, da sva ta nagomilana, zarobljena energija mora negdje da izađe, da se oslobodi, a to se upravo dešava na već postojećim rasjedima (pukotinama) ili zonama sučeljavanja geotektonskih ploča što se generiše kroz pojavu zemljotresa.

– Zemljotresi su prirodni fenomen, koji se dešava stihijski, bez najave i u teoriji haosa predstavljaju jedan od najjednostavnijih primjera. Mi nemamo spravu da vidimo unutrašnjost Zemlje ali pomoću seizmičkih talasa dobijamo sliku njene unutrašnjosti. Za sada nikako drugačije to nije moguće – navela je Amulić.

Ona je dodala da niko u svijetu od visoko razvijenih zemlja, kakav je recimo Japan, koji ima jako snažne potrese, ne može da kaže kada će se desiti zemljotres.

Na području Lukavca jutros u 6.19 sati lociran je zemljotres jačine 2,4 stepeni Rihterove skale, a jučer u 15.50 sati 2,5 Rihtera, dok je na području Srebrenika jučer u 00.34 sati zabilježen potres od 2,5 Rihtera, a u nedjelju, 22. septembra u 6.28 sati jačine 2,8 stepeni Rihtera.

U regionu Stoca jučer u 14.14 sati dogodio se zemljotres jačine 3,1 Rihter, a u subotu, 21. septembra u 1.34 sati sa magnitudom 3,2 stepena Rihterove skale. Zemljotresi ovih intenziteta ne mogu izazvati oštećenja, ali ih stanovništvo može osjetiti.

