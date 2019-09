Tokom dana pljuskovi i grmljavina: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 7, Bugojno i Drvar 13, Bihać, Ivan Sedlo i Sokolac 14, Sanski Most 15, Banja Luka, Jajce, Prijedor, Srebrenica, Zenica i Zvornik 16, Livno, Široki Brijeg i Tuzla 17, Bijeljina, Brčko, Doboj i Grude 18, Gradačac, Mostar i Trebinje 19, Sarajevo i Stolac 20, Neum 21°C, prenosi “RadioSarajevo“.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939hPa, za 6hPa je ispod normale i raste.

Danas u Bosni i Hercegovini promijenljivo i nestabilno vrijeme, prolazno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26°C.

Biometeorološka prognoza je slična kao u dane vikenda, uz relativno nepovoljne prilike, tegobe kod osjetljivih osoba će biti nešto izraženije. Moguće su slabije meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije. U poslijepodnevnim satima, opšta slika će se postepeno popraviti.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazan kratkotrajan pljusak je moguć od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C, kazali su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak, 10. septembar 2019., u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Bosni prije podne će biti dosta magle ili niske naoblake, a sunčanije u drugoj polovini dana. U noći na srijedu novo naoblačenje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

U srijedu, 11. septembar 2019., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalno će padati slabija kiša ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 29°C.

U četvrtak, 12. septembar 2019., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se prognoziraju na sjeveru i istoku Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje i do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

